В Джорджии начали закрываться центры массовой вакцинации

По данным администрации губернатора, эти объекты могут вновь открыться в случае необходимости.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Восемь государственных центров массовой вакцинации в Джорджии должны закрыться 21 мая после "заметного снижения спроса" в течение последних двух недель, заявили официальные лица, сообщает ABC News.

"Поскольку поставки и доступность вакцин COVID-19 резко возросли по всему штату, гораздо больше жителей штата теперь могут легко получить доступ к вакцине в своей местной аптеке, продуктовом магазине или кабинете врача", - сказал директор по чрезвычайным ситуациям и национальной безопасности Джорджии Крис Столлингс.

Государственные данные показывают, что 3 509 845 жителей штата Джорджия получили по крайней мере одну дозу, что составляет 34% жителей. Число полностью вакцинированных жителей составляет 2 416 111 человек, или 23% жителей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США 42,5% людей получили хотя бы одну дозу вакцины, в то время как 28,9% американцев полностью вакцинированы.