Лукашенко посоветовал Зеленскому учиться дипломатии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому надо научиться вести себя дипломатично.

"Разговаривать можно и в Донбассе, пусть встречается с ними (руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик - ИФ) ... Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться дипломатично себя вести кроме всего прочего", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, комментируя предложение Зеленского встретиться с российским лидером в Донбассе.

Лукашенко также прокомментировал предложение главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Белоруссии. "Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси... Владимир Владимирович, Порошенко - все, кто присутствовал тогда, обратились ко мне - надо организовать. Я взял под козырёк. Если сегодня не нравится - пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, то, конечно, группа будет работать в другом месте", - сказал Лукашенко.

"Но вообще у нас говорят так: баба с возу - коню легче. Ради бога. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений", - добавил президент Белоруссии.

Лукашенко согласился с Путиным, что украинские политики хотят уклониться от обсуждения проблем Донбасса и "похоронить" минские соглашения.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двухсторонних отношений. Путин также посоветовал украинскому коллеге обсуждать проблемы Донбасса в первую очередь с руководством ЛНР и ДНР.

Так российский президент прокомментировал предложение Зеленского встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".