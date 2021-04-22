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Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин в четверг в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение украинского президента встретиться на территории Донбасса.

"Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - добавил президент РФ.

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Как сказал Путин, если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями ЛНР и ДНР, "а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с этим мнением.

Путин отметил, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. "Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви, попыток ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и российским гражданам, проживающим на Украине" - сказал он.

Во вторник, 20 апреля, Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Владимир Путин Донбасс Украина Владимир Зеленский

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