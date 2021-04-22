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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38Заразились
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Премьер Франции допустил, что страна миновала пик третьей волны COVID

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Франция, по всей видимости, смогла пройти через самый напряженный этап третьей волны коронавируса COVID-19, заявил в четверг премьер-министр страны Жан Кастекс.

"За минувшие 10 дней отмечается реальное сокращение циркуляции вируса", - приводят слова премьера французские СМИ.

Он отметил, что пик третьей волны эпидемии во Франции "как кажется, остался позади нас".

Премьер также сообщил, что примерно в середине мая, в зависимости от эпидемиологической ситуации, в стране могут возобновить работу закрытые ранее магазины, спортивные и культурные учреждения, а кафе смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе. Он добавил, что правительство также вначале может отменять ограничения по отдельным регионам страны - в первую очередь, там, где уровень заболеваемости будет низок.

В середине марта Кастекс говорил, что Франция столкнулась с третьей волной пандемии.

Франция, как и другие страны ЕС, уже около года периодически вводит локдауны для замедления распространения COVID-19. Однако действующий в данный момент третий локдаун - более мягкий, чем предыдущие два.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, во Франции за время пандемии диагностировали свыше 5,37 млн случаев заражения коронавирусом. Более 101 тыс. инфицированных скончались.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Жан Кастекс

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