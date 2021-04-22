В Москве сочли, что противники Дамаска ведут к краху ОЗХО

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия считает политизированным решение Организации по запрещению химического оружия приостановить права Сирии в ОЗХО, заявил "Интерфаксу" постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Но очевидно одно: политизация в ОЗХО выходит на новый уровень, а раскол в рядах государств-участников достиг критических пределов. Можно констатировать, что противники официального Дамаска своими действиями по продвижению геополитических интересов разрушают Организацию, ведут ее к краху. И сейчас уже с трудом вспоминается то относительно недавнее время, когда ОЗХО за свои достижения была удостоена в 2013 году Нобелевской премии мира", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Шульгин подчеркнул, что США, Франция, Великобритания и другие страны "делают все возможное для того, чтобы изолировать правительство президента Асада и подвергнуть его обструкции".

Шульгин отметил, что таким образом, сирийские представители в ОЗХО лишаются права голоса на сессиях высшего руководящего органа - Конференции, не могут избираться в Исполнительный совет Организации, а также в любые другие ее вспомогательные органы.

"Сирийцам будет закрыт доступ на посты в Техническом секретариате. Кто-то может сказать, что эти меры не являются такими уж жесткими, но на самом деле это максимум тех санкций, которые можно применить согласно конвенционным нормам государству-нарушителю КЗХО", - подчеркнул Шульгин.

В минувшую среду сообщалось, что члены ОЗХО большинством голосов поддержали решение приостановить ряд прав и привилегий Сирии в этой организации.

В голосовании приняли участие представители 136 из 193 членов ОЗХО. 87 стран проголосовали "за", 15, в том числе Россия, Китай и Иран - "против", 34 страны воздержались.

Это означает, что Сирия лишается права голоса на ежегодных конференциях ОЗХО, отныне не имеет права добиваться избрания в исполнительный совет организации, а также возглавлять какую бы то ни было службу внутри ОЗХО.

ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад о применении химического оружия в населенном пункте Саракиб 4 февраля 2018 года. В нем указывается, что "есть разумные основания" полагать, что военный вертолет ВВС САР сбросил на восточную часть Саракеба как минимум одну бочку с хлорином, от которого пострадали 12 человек. Власти Сирии считают данные доклада ошибочными.