Россия и Турция провели новое патрулирование в Сирии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Военные России и Турции провели очередное патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке по маршруту от Шейрек до отметки 30 км западнее Камишлия и обратно", - сказал он на брифинге в четверг.

По словам Карпова, патрулирование состоялось в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.