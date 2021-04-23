Свыше 1300 жителей Карабаха получили помощь российских военных врачей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более 1300 жителей Нагорного Карабаха, в том числе около 200 детей, получили помощь военных медиков из состава российского миротворческого контингента, сообщает Минобороны РФ.

"Прием местных жителей российскими военными врачами осуществляется в полевых госпиталях, развернутых в городах Степанакерт и Мардакерт. Помимо этого, многофункциональные выездные врачебные бригады оказывают поликлиническую помощь в рамках проведения гуманитарно-медицинских акций в отдаленных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В составе подразделений медицинского отряда специального назначения работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и иные профильные специалисты. Полевые госпитали укомплектованы всем необходимым современным диагностическим и лечебным оборудованием, говорится в пресс-релизе.