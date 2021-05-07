Миротворцы из РФ продолжают уничтожение взрывоопасных предметов в Карабахе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Личным составом российского миротворческого контингента продолжаются работы по уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных на территории Нагорного Карабаха, сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Ежедневно на специальном полигоне "Баллыджа" российскими военнослужащими уничтожается около 120 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Данные боеприпасы были обнаружены в ходе разминирования Мардакертского района, отмечается в нем.

"Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2082 гектара территории Нагорного Карабаха, более 640 километров дорог, проверены 1764 здания, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 606 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, к работам по утилизации ВОП и неразорвавшихся боеприпасов ежедневно привлекается около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования из состава российского миротворческого контингента.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.