Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело санкционные меры и запретило ввоз на территорию республики продукции известных торговых марок - Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, "8X4", Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me!), говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В документе подчеркивается, что постановление принято "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Запрет вступает в силу через 10 дней после официального опубликования постановления и действителен в течение 6 месяцев.

В соответствии с документом, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Белоруссию такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны.

При выявлении запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет реализации.

Запрет не распространяется на ввозимые товары для личного пользования, а также транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах-членах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС. При этом "лица, нарушающие запрет на ввоз в Белоруссию запрещенных товаров и их реализацию, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством".

В документе также пределен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в Белоруссию до вступления постановления в силу.