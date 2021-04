Белорусская таможня не будет оформлять машины Skoda при ввозе из ЕАЭС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что не будет оформлять автомобили Skoda при их ввозе в республику через таможенную границу ЕАЭС.

"С учетом поступивших вопросов ГТК разъясняет порядок действий таможенных органов... в отношении запрещенных к ввозу автомобилей Skoda. Таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС", - говорится в сообщении на сайте ГТК.

Кроме того, ГТК не будет регистрировать уплату утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе, ввозимых из государств-членов ЕАЭС.

В ведомстве напомнили, что с 5 мая вступит в силу постановление правительства Белоруссии "О применении специальных мер", которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии.

"Действие постановления не распространятся на ввозимые товары для личного пользования, а также транспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования", - уточнили в ведомстве.

Совет министров Белоруссии 23 апреля установил перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики. В него внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, la Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me)".