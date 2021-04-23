Американские самолеты провели разведку вблизи черноморских границ РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в пятницу совершили многочасовые полеты вблизи морских границ России на Черном море. Это следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II поднялся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Они часами курсировали вдоль берегов Крыма и Краснодарского края.

В пятницу был также зафиксирован полет у западных границ России разведывательного самолета ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации. Он совершал полет в воздушном пространстве Эстонии, курсируя вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

Кроме того, в пятницу еще один патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon поднимался с авиабазы Сигонелла. Он выполнил серию пролетов вдоль сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море и российская авиабаза Хмеймим.