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Военные самолеты США провели разведку у черноморских границ России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в понедельник выполнили многочасовые полеты вблизи черноморских границ России, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, отследивших их по сигналам транспондеров.

По их сведениям, стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов выполнял задачи вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Вслед за ним в понедельник к российским границам на Черном море подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первоначально он курсировал к юго-западу от Крыма, в том числе Севастополя, а затем совершил пролеты вдоль юга полуострова, а также Краснодарского края в районе Новороссийска.

Накануне вблизи российских границ на Черном море также вел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Кроме того, 1 мая зафиксировали многочасовые полеты сразу двух стратегических беспилотников ВВС США RQ-4B Global Hawk вдоль морских границ Крыма, Краснодарского края, а затем после перелета в воздушное пространство Украины вдоль линии разграничения на Донбассе. Один из задействованных в этот день беспилотников вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, а другой - с авиабазы в ОАЭ.

США Черное море Крым Краснодарский край Донбасс

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