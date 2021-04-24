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Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент

Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Госдепартамент, где решительно отверг беспочвенные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в твиттере.

"Сегодня временный поверенный в делах РФ в США во время встречи в госдепе решительно отверг беспочвенные обвинения России в дестабилизирующих действиях в Евро-Атлантическом регионе", - говорится в сообщении посольства.

Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии в свою очередь сообщило в твиттере, что временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп, чтобы "высказать ему опасения" по поводу "дестабилизирующих действий" России в Евро-Атлантическом регионе и "продемонстрировать поддержку Чешской Республики".

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