Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Госдепартамент, где решительно отверг беспочвенные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в твиттере.

"Сегодня временный поверенный в делах РФ в США во время встречи в госдепе решительно отверг беспочвенные обвинения России в дестабилизирующих действиях в Евро-Атлантическом регионе", - говорится в сообщении посольства.

🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.



🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021

Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии в свою очередь сообщило в твиттере, что временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп, чтобы "высказать ему опасения" по поводу "дестабилизирующих действий" России в Евро-Атлантическом регионе и "продемонстрировать поддержку Чешской Республики".