В Баку сочли признание США геноцида армян искажением истории

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана сожалеет о решении президента США Джо Байдена признать геноцидом армян события 1915 года в Османской империи и считает, что этим вопросом должны заниматься не политики, а историки.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится, что оно считает неприемлемым фальсификацию истории, попытки "переписать историю" и использовать это в качестве политического давления.

Между тем пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Главы государств в ходе телефонного разговора осудили заявление президента США Джо Байдена по "геноциду" армян", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев назвал это решение "исторической ошибкой" и считает его неприемлемым.

Ранее президент США Джо Байден выполнил предвыборное обещание и признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Байдена - популизм.