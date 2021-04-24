Байден признал геноцид армян
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выполнил предвыборное обещание и признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
"Американский народ воздает дань уважения всем армянам, которые погибли во время геноцида, начавшегося ровно 106 лет назад", - отметил президент в заявлении.
В своём заявлении президент США подчеркивает, что "1,5 млн армян депортировали либо убили в ходе кампании по уничтожению".
Байден пояснил, что его задача - "не возложить вину на кого-то за произошедшее, а убедиться, что ничего подобного никогда больше не будет".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту США, в котором отметил, что армянский народ и все армяне мира с большим воодушевлением восприняли послание об официальном признании и осуждении геноцида армян в Османской Турции 1915-1923 гг.
Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Байдена - популизм.
"Анкара не приемлет и решительно осуждает заявление президента США от 24 апреля по событиям 1915 года", - цитирует министра агентство "Анадолу".
Накануне Байден поставил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в известность, что Вашингтон признает геноцид армян. Под геноцидом Байден подразумевает депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году, указывали американские СМИ.
Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".