Байден признал геноцид армян

Президент США Джо Байден Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выполнил предвыборное обещание и признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

"Американский народ воздает дань уважения всем армянам, которые погибли во время геноцида, начавшегося ровно 106 лет назад", - отметил президент в заявлении.

В своём заявлении президент США подчеркивает, что "1,5 млн армян депортировали либо убили в ходе кампании по уничтожению".

Байден пояснил, что его задача - "не возложить вину на кого-то за произошедшее, а убедиться, что ничего подобного никогда больше не будет".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту США, в котором отметил, что армянский народ и все армяне мира с большим воодушевлением восприняли послание об официальном признании и осуждении геноцида армян в Османской Турции 1915-1923 гг.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Байдена - популизм.

"Анкара не приемлет и решительно осуждает заявление президента США от 24 апреля по событиям 1915 года", - цитирует министра агентство "Анадолу".

Накануне Байден поставил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в известность, что Вашингтон признает геноцид армян. Под геноцидом Байден подразумевает депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году, указывали американские СМИ.