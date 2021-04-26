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Тихановская провела встречу с главами миссий ОБСЕ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с главами миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) десяти западных стран.

"Светлана Тихановская встретилась с главами миссий ОБСЕ Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии и Польши. Все они поддержали московский механизм", - говорится в телеграм-канале политика.

Там уточняется, что Тихановская обсудила с главами миссий ОБСЕ "возможные форматы медиации" и посредников в решении кризиса, проект конституционной реформы группы Анатолия Лебедько, а также предложения по Конституции со стороны действующей власти. Она представила главам миссий предложение по форматам переговоров.

"Именно ОБСЕ может помочь решить кризис в Беларуси мирно. Ведь наша страна - член этой организации, и у ОБСЕ достаточно опыта и политической воли, чтобы кризис в Беларуси был решен", - сообщила Тихановская.

В начале апреля комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Белоруссия Светлана Тихановская ОБСЕ

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