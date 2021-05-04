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В Белоруссии вынесли приговоры доверенным лицам Тихановской

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Гомеле вынесли приговор по делу доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" во вторник.

"Судья дал всем ровно столько, сколько требовал прокурор", - подчеркнули правозащитники.

Так, Юрий Власов получил 6,5 лет колонии усиленного режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин – по 6 лет колонии усиленного режима, Татьяна Каневская – 6 лет колонии общего режима.

12 апреля в Гомеле начали рассматривать уголовное дело в отношении четверых доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Они обвинялись по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования дела Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство.

Все четверо обвиняемых – из Гомеля: официально безработный Юрий Власов, ремесленник Дмитрий Ивашков, таксист Александр Шабалин и Татьяна Каневская (она ухаживает за ребенком-инвалидом).

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Несколько стран ЕС признают Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В Белоруссии после 9 августа прошлого года начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия Гомель Светлана Тихановская

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