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В Приамурье нашли все отработанные блоки первой ступени "Союза-2.1б"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Все четыре части боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", пуск которой состоялся в понедельник с космодрома "Восточный", найдены в тайге Амурской области, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") Александр Двуреченский.

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"Поисковая группа обнаружила все боковые блоки в границах района падения за один день. В тайге еще лежит снег, но мы готовим их к вывозу. Сейчас работает комиссия по подготовке вертолетных площадок. Будем надеяться, что до следующего запуска успеем все вывезти", - сказал собеседник агентства.

Бригады обеспечения эксплуатации районов падения ЦЭНКИ работают в Приамурье (на границе Тындинского и Зейского районов) и в Якутии (в Алданском и Вилюйском районах). Специалисты проводят послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей.

Как сообщалось, ракета "Союз-2.1б" стартовала утром в понедельник с космодрома "Восточный" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb. Этот второй пуск с дальневосточного космодрома в текущем году, 25 марта на орбиту с "Восточного" также была выведена партия спутников OneWeb.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что дальнейшие запуски ракет с космодрома "Восточный" планируются с мая по июль текущего года.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Приамурье Восточный Союз-2.1б OneWeb

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