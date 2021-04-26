Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1 б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками британской компании OneWeb Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Очередная партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", сообщили в "Роскосмосе".

"Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 182 единиц.

Ракета стартовала в 01:14 мск. Этот пуск стал вторым на космодроме в нынешнем году. Предыдущий запуск прошел 25 марта.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году планируется провести три пуска по федеральной космической программе на космодроме Восточный, в том числе пуск "Луны-25.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами. На орбите насчитывается уже около сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на Байконуре о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

Грег Уайлер, глава OneWeb, ранее сообщал, что всего компания планирует запустить на орбиту 1980 спутников, из них около 900 аппаратов первого поколения и около тысячи спутников второго поколения.