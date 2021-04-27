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В Карабахе заявили о подрыве машины с российскими миротворцами

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвалась машина, которая перевозила российских миротворцев. Два миротворца были ранены, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян.

Он уточнил, что взрыв произошел "три дня тому назад". Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

26 апреля в МВД и Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в этот день трое жителей Агджебединского района в Карабахе на дороге подорвались на мине, один из них погиб, двое получили ранения.

20 апреля Минобороны России заявило, что российские саперы с 23 ноября 2020 года нашли и обезвредили в Карабахе 25 580 взрывоопасных предметов и очистили от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 017 га территории, 621 км дорог, 1 716 домостроений.

Карабах Унан Тадевосян Минобороны

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