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Что произошло за день: вторник, 27 апреля

Ограничение работы ФБК, крупный штраф для Apple в России, приговор блогеру Reeflay и майские каникулы для школьников

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд ограничил работу ФБК и Фонда защиты прав граждан (признаны иноагентами) в рамках иска о запрете их деятельности за экстремизм. Адвокат Иван Павлов пояснил, что организациям запрещено пользоваться СМИ, размещать материалы в интернете, организовывать акции, участвовать в выборах и использовать банковские вклады.

- ФАС оштрафовала Apple более чем на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением. В августе 2020 года служба предписала компании устранить ограничение конкуренции на рынке приложений для устройств под управлением iOS, а также убрать из документов положения, которые дают ей право не пускать приложения в AppStore.

- В Нагорном Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами. Два человека получили ранения. Инцидент произошел три дня назад, но известно о нем стало во вторник.

- Блогер Reeflay получил шесть лет колонии строгого режима за гибель участницы его стрима. Станислав Решетняк был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

- Украина обязала российского консула в Одессе уехать из страны в ответ на высылку сотрудника посольства из Москвы.

- Голикова предупредила о риске роста заболеваемости коронавирусом в мае. Вице-премьер подчеркнула, что серьезная вирусная нагрузка будет на южные регионы страны. Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах, преимущественно речь идет о британском штамме. По словам Голиковой, полностью курс вакцинации от коронавируса прошли 7,7 млн человек. По последним данным, COVID-19 за сутки выявили еще у 8 053 человек.

- Песков предположил, что полиция приходила к журналистам из-за сомнений в подлинности их удостоверений. Пресс-секретарь президента РФ допустил, что в несогласованных акциях 21 апреля могли участвовать люди под видом сотрудников прессы. Во вторник стало известно, что полиция приходила к корреспондентам "Дождя", "Медузы" (издание признано иноагентом) и "Эха Москвы", освещавшим протесты.

- Минпросвещения пообещало заменить учебники по истории, в которых уделяется мало внимания Сталинградской битве. Министерство планирует решить вопрос к следующему учебному году. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил удивление, что в некоторых пособиях говорится о "втором фронте", а о Сталинградской битве речи нет.

- Российских школьников распустят на каникулы с 1 по 10 мая.

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