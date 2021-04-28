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Производство вакцины "Спутник V" в Мексике начнется в мае

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мексика начнет производить вакцину "Спутник V" в мае, сообщает в твиттере Российский фонд прямых инвестиций.

В РФПИ отметили, что в Мексике "Спутником V" вакцинированы уже 1 млн человек.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что в Мескике и Польше обнаружены поддельные версии вакцины от COVID-19 компании Pfizer. По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу.

Мексика коронавирус Спутник V

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