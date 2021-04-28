Центр им. Гамалеи отверг претензии Бразилии к "Спутнику V"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи отверг претензии бразильского регулятора Anvisa к вакцине "Спутник V": они не имеют научного обоснования.

"Команда "Спутника V" рассмотрела технические проблемы, поднятые членами правления Anvisa во время встречи 26 апреля, и продемонстрировала, что эти обвинения не имеют научных оснований и не могут серьезно рассматриваться в научном сообществе и среди международных регулирующих органов", - говорится в заявлении центра, опубликованном на сайте вакцины в среду.

В нем отмечается, что решение бразильского регулятора "отложить утверждение "Спутника V", к сожалению, носит политический характер".

Одна из претензий бразильского ведомства касалась того, что якобы аденовирус, который доставляет частицу коронавируса в организм вакцинированного, может воспроизводиться, а побочные эффекты от него не исследовались.

Центр им. Гамалеи утверждает, что "ни в одной из производимых серий вакцины "Спутник V" не было обнаружено воспроизводимых аденовирусов", а существующий контроль гарантирует, что в вакцине нет таких вирусов.

Кроме того, качество и безопасность вакцины обеспечивается 4-ступенчатой технологией очистки, отмечают в Центре.

"В производстве вакцины Sputnik V используются только нереплицирующиеся аденовирусные векторы E1 и E3, которые безвредны для человеческого организма", - подчеркивают специалисты.

Команда Anvisa в Москве имела полный доступ ко всей необходимой документации, а также к исследовательским и производственным площадкам, отмечают в Центре им. Гамалеи.

Также ученые напоминают, что в ходе применения "Спутника V", "в отличие от других вакцин, случаев тромбоза венозного синуса головного мозга не было зарегистрировано".

В Центре им. Гамалеи уверяют, что команда "Спутника V" продолжит работу с правительством Бразилии, ее отдельными штатами, "бразильским партнером - компанией Uniao Quimica, который готов начать крупномасштабное производство вакцины, а также со всеми другими сторонами в Бразилии".