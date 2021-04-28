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В МВД Белоруссии опровергли массовый отток граждан за границу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Массового оттока белорусов за границу нет, заявляет начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Срез сделали. Статистику не готов привести. Но, думаю, что тенденция сохранилась с прошлого года. Массового оттока граждан Беларуси нет, но и массового прибытия иностранной рабочей силы тоже нет", - сказал он агентству "Интерфакс-Запад" в среду.

В октябре прошлого года Бегун сообщал, что с сентября на Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу - 10 тыс.

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - сказал он тогда журналистам.

При этом начальник департамента призывал не связывать выезд белорусских граждан с "определенными событиями в стране".

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года осенью-зимой проходили массовые протестные акции, которые жестко подавлялись властями. Победу на выборах, по официальной информации, одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты голосования были фальсифицированы.

МВД Белоруссии Белоруссия Алексей Бегун

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