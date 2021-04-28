В МВД Белоруссии опровергли массовый отток граждан за границу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Массового оттока белорусов за границу нет, заявляет начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Срез сделали. Статистику не готов привести. Но, думаю, что тенденция сохранилась с прошлого года. Массового оттока граждан Беларуси нет, но и массового прибытия иностранной рабочей силы тоже нет", - сказал он агентству "Интерфакс-Запад" в среду.

В октябре прошлого года Бегун сообщал, что с сентября на Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу - 10 тыс.

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - сказал он тогда журналистам.

При этом начальник департамента призывал не связывать выезд белорусских граждан с "определенными событиями в стране".

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года осенью-зимой проходили массовые протестные акции, которые жестко подавлялись властями. Победу на выборах, по официальной информации, одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты голосования были фальсифицированы.