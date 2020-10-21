С сентября из Белоруссии 13 000 граждан выехали на Украину и в Польшу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - По данным МВД Белоруссии, с сентября из страны на Украину уехали 3000 граждан, а в Польшу - 10 000. В Литву и Латвию в общей сложности с начала осени выехали не больше 500 белорусов, заявил "БелТА" начальник департамента гражданства и миграции МВД Алексей Бегун.

Он считает, что это преимущественно трудовая миграция, и не согласен, что отъезд спровоцировали события в стране после президентских выборов.

"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.

По его словам, при оценке трансграничных потоков в МВД учитывают, что состав выезжающих, присутствиеп в их числе несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. Также ведомство учитывает, что отдельные страны предоставили для белорусских граждан режим определенных преференций.

Поскольку из-за карантинных ограничений в Европе вернуться в Белоруссию могут не все, Бегун считает, что оценить миграционную тенденцию можно будет только по итогам шести месяцев. В целом в МВД считают, что ситуация с оттоком граждан не критична для национальной безопасности и рынка труда.

"Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси", - сказал Бегун.