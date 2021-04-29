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Ученые MIT реконструировали историю вечной мерзлоты

Ученые MIT реконструировали историю вечной мерзлоты
Фото: Matthew Bailey/VWPics/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Массачусетского технологического института (MIT) реконструировали историю вечной мерзлоты, занимающей почти четверть всей суши в Северном полушарии. Об этом говорится в сообщении MIT.

"Исследователи проанализировали пещерные отложения в местах по всей западной Канаде и обнаружили доказательства того, что от 1,5 млн до 400 тысяч лет назад вечная мерзлота была склонна к таянию даже в высоких арктических широтах", - говорится в сообщении.

При этом выяснилось, что вечная мерзлота Земли более 400 тысяч лет назад была гораздо менее стабильной даже в периоды, когда температура и содержание углекислого газа в атмосфере были на одном уровне с современными.

Отмечается, что в вечной мерзлоте Земли содержится более 1,4 тысяч гигатонн углерода, который в случае таяния мерзлоты может выйти в атмосферу в виде углекислого газа и метана, что значительно усилит изменение климата.

Результаты исследования, однако, свидетельствуют, что вечная мерзлота планеты за последние 400 тысяч лет перешла в более стабильное состояние и с тех пор стала менее подвержена таянию.

"Стабильность последних 400 тысяч лет может фактически работать против нас, поскольку она позволила углероду постоянно накапливаться в вечной мерзлоте в течение этого времени. Таяние сейчас может привести к значительно большему выбросу углерода в атмосферу, чем в прошлом", - считает соавтор исследования, доцент кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах MIT Дэвид Макги.

Ученые исследовали 74 образца спелеотемов, или срезов сталагмитов, сталактитов и текучих камней, по крайней мере из пяти пещер в разных регионах Канады. Каждая отобранная пещера располагалась на открытых склонах, которые, вероятно, были первыми частями ландшафта вечной мерзлоты, оттаявшими с потеплением.

Макги и его коллеги использовали методы геохронологии урана/тория для датировки слоев каждой спелеотемы. Метод датирования основан на естественном процессе распада урана до тория-230 и на том факте, что уран растворим в воде, а торий - нет.

Из их анализа следовало, что образцы, собранные с Юкона и самых дальних северных участков, содержали материал не моложе 400 тысяч лет, что и позволило сделать вывод: с тех пор таяние вечной мерзлоты в этих местах не происходило.

MIT США

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