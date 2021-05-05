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В РФ предложили создать всероссийскую систему мониторинга вечной мерзлоты

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало законопроект, который позволит создать всероссийскую систему мониторинга многолетней мерзлоты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Минприроды России предлагает создать государственную систему мониторинга многолетнемерзлых грунтов (многолетняя мерзлота, криолитозона). Для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона: "Об охране окружающей среды" и "О гидрометеорологической службе", - сообщают в ведомстве в среду.

Отмечается, что соответствующий законопроект разработан и опубликован для общественного обсуждения.

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В Минприроды поясняют, что создать систему мониторинга многолетней мерзлоты предлагается на базе наблюдательной сети Росгидромета. Этот процесс будет включать два этапа: "пилотный" и "основной".

На первом этапе - с 2022 по 2024 гг. - планируется разработать методы и технологии мониторинга для арктической зоны России на основе опыта пунктов, которые работают на Шпицбергене, Земле Франца Иосифа и Северной Земле. После дооснащения эти пункты войдут в общероссийскую систему, которая будет создана уже на втором этапе (после 2024 года) и охватит территорию всей криолитозоны страны.

Глава Минприроды Александр Козлов отмечает, что 65% территории России - это криолитозона, но при этом о ней не упоминается ни в одном федеральном программном документе.

"Криолитозона тесно связана с изменениями климата и оказывает большое влияние на эмиссию парниковых газов, а влияние грунтов на состояние инфраструктуры безусловное. Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах", - заявил Козлов, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

По словам главы Минприроды, в РФ необходима система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты для того, чтобы защитить природу от экологических катастроф.

Минприроды Александр Козлов

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