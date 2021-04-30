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Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле
Израильские сотрудники службы безопасности на горе Мерон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Десятки человек получили ранения, есть погибшие в результате обрушения трибун, произошедшего на религиозном празднике в Израиле, сообщают местные СМИ.

По данным газеты Jerusalem Post, в общей сложности 103 человека получили ранения, 38 из них в критическом состоянии.

Тем временем газета "Гаарец" сообщает о десятках погибших.

"К сожалению, есть смертельные случаи", - цитирует газета "Гаарец" представителя спасательно-медицинской службы Ави Маркус.

По оценкам израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом, которые приводит издание, по меньшей мере, 38 человек погибли. Десятки человек получили ранения: 6 - в критическом состоянии, 18 - в тяжелом, 2 - в состоянии средней тяжести и 39 - с легкими травмами.

Вскоре после инцидента израильская полиция закрыла движение в этом районе и начала эвакуацию посетителей с места происшествия. Армия обороны Израиля объявила, что направила солдат из спасательной бригады и вертолеты ВВС Израиля для оказания помощи на месте происшествия.

"Серьезная катастрофа на горе Мерон", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить деятельность спасателей, действующих в этом районе", - отметил он.

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин написал в своем твиттере: "С большой тревогой я слежу за сообщениями из Мерона и молюсь об исцелении раненых".

Десятки тысяч человек приняли участие в четверг в ежегодном празднестве Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон, что стало крупнейшим событием, проведенным в Израиле с тех пор, как в прошлом году разразилась пандемия коронавируса.

Израиль Биньямин Нетаньяху

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