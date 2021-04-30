Число жертв давки в Израиле выросло до 44 человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 44 человека погибли, более 60 получили ранения во время давки на религиозном празднике в Израиле, сообщает газета "Гаарец".

По оценкам израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом, по меньшей мере 44 человека погибли. Десятки человек получили ранения: 6-в критическом состоянии, 18-в тяжелом, 2-в состоянии средней тяжести и 39-с легкими травмами.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

Согласно источникам издания в полиции, давка была вызвана тем, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, в результате чего еще десятки человек упали. Источники в полиции сообщили изданию, что в дни, предшествовавшие событию, место проведения было проверено на наличие каких-либо структурных проблем. Источники добавили, что люди, поскользнувшиеся на лестнице, "были вне нашего (полицейского) контроля".

"Это событие расследуется, но стоит отметить, что в этом году на горе меньше людей, чем в прошлом", - добавили собеседники газеты.

Вскоре после инцидента израильская полиция закрыла движение в этом районе и начала эвакуацию посетителей с места происшествия. Армия обороны Израиля объявила, что направила солдат из спасательной бригады и вертолеты ВВС Израиля для оказания помощи на месте происшествия.

"Серьезная катастрофа на горе Мерон", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Десятки тысяч человек приняли участие в четверг в ежегодном празднестве Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон, что стало крупнейшим событием, проведенным в Израиле с тех пор, как в прошлом году разразилась пандемия коронавируса.