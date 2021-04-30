Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Отработавшее топливо БелАЭС после 10 лет хранения переработают в РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Отработавшее топливо с БелАЭС будут направлять на переработку в Россию. Об этом сообщил начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелаАЭС Никита Гуц.

"После выработки ресурса тепловыделяющих сборок (ТВС) они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива – так называемый бассейн выдержки. Его емкость позволяет хранить отработавшие тепловыделяющие сборки в течение 10 лет. После этого отработавшее ядерное топливо направят на переработку в Россию", - сказал Гуц. Его комментарий опубликован в телеграм-канале Минэнерго в пятницу.

Начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности АЭС напомнил, что механизмы и порядок обращения с отработавшими ТВС определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной правительством.

Как сообщалось, в пятницу проходят общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. К их началу поступило около 70 вопросов.

Общественные слушания проводятся перед принятием окончательного решения о выдаче лицензии на промэксплуатацию первого энергоблока.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с г.Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

БелАЭС Белоруссия РФ

Новости

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече в мае

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили об увеличении числа жертв конфликта на границе

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном

Всех организованных туристов из Турции и Танзании вернули в РФ

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

До 10 граждан Таджикистана погибли в конфликте на границе с Киргизией

До 10 граждан Таджикистана погибли в конфликте на границе с Киргизией

Минск направил в США просьбу о правовой помощи по делу о госперевороте

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Бишкек надеется к вечеру урегулировать конфликт на границе с Таджикистаном

Пандемия коронавируса

В Индии выявили 386 452 новых случая COVID-19 за сутки

В Индии выявили 386 452 новых случая COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');