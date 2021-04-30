Отработавшее топливо БелАЭС после 10 лет хранения переработают в РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Отработавшее топливо с БелАЭС будут направлять на переработку в Россию. Об этом сообщил начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелаАЭС Никита Гуц.

"После выработки ресурса тепловыделяющих сборок (ТВС) они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива – так называемый бассейн выдержки. Его емкость позволяет хранить отработавшие тепловыделяющие сборки в течение 10 лет. После этого отработавшее ядерное топливо направят на переработку в Россию", - сказал Гуц. Его комментарий опубликован в телеграм-канале Минэнерго в пятницу.

Начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности АЭС напомнил, что механизмы и порядок обращения с отработавшими ТВС определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной правительством.

Как сообщалось, в пятницу проходят общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. К их началу поступило около 70 вопросов.

Общественные слушания проводятся перед принятием окончательного решения о выдаче лицензии на промэксплуатацию первого энергоблока.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с г.Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.