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В Белоруссии заявили о готовности к экспорту электроэнергии с БелАЭС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия готова обеспечить поставки электроэнергии с БелАЭС на экспорт, заявил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в субботу.

"БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии со станции на экспорт", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит официальный телеграм-канал Минэнерго.

В министерстве также сказали, что в настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства станции является группа ASE российской госкорпорации "Росатом".

Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе прошлого года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

Белоруссия БелАЭС

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