NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о приостановке действия контракта с компанией SpaceX на отправку астронавтов на Луну в 2024 году. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

SpaceX Илона Маска получила "лунный" контракт с NASA по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Обе компании опротестовали победу SpaceX в Счетной палате США. Blue Origin, в частности, заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила компании пересмотреть свою заявку.

Согласно заявлению NASA, теперь SpaceX должна приостановить все работы по контракту, пока в Счетной палате США идет рассмотрение жалоб Dynetics и Blue Origin.

The Verge объясняет победу SpaceX в тендере более низкой по сравнению с конкурентами стоимостью многоразовой ракеты Starship, разработки и испытания которой идут в настоящее время.

Изначальные условия тендера предполагали, что для участия в программе могут быть выбраны два участника конкурса, однако при недостаточном бюджете такой вариант стал невозможен. Бюджет программы был сокращен с $3,3 млрд до $850 млн.

В сентябре 2020 NASA опубликовало план "Артемида" (Artemis), согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.