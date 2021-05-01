Мощное землетрясение произошло у побережья Японии недалеко от Фукусимы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировало в субботу метеорологическое агентство Японии у северо-восточного побережья страны. Толчок произошел в районе префектуры Мияги к северу от Токио недалеко от пострадавшей в результате цунами в марте 2011 года АЭС "Фукусима-1".

На этот раз угроза цунами не объявлялась, сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало, но агентство предупредило о возможности схода оползней в горных районах на северо-востоке страны.

Как сообщил телеканал NHK, оператор АЭС "Онагава" приступил к проверке состояния электростанции. АЭС "Фукусима-1" специалисты уже проверили и не обнаружили нештатных ситуаций.

Правительство Японии сформировало штаб реагирования на возможные последствия землетрясения, для проверки состояния путей приостановлено движение поездов в некоторых префектурах.