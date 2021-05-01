Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:07Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Мощное землетрясение произошло у побережья Японии недалеко от Фукусимы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировало в субботу метеорологическое агентство Японии у северо-восточного побережья страны. Толчок произошел в районе префектуры Мияги к северу от Токио недалеко от пострадавшей в результате цунами в марте 2011 года АЭС "Фукусима-1".

На этот раз угроза цунами не объявлялась, сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало, но агентство предупредило о возможности схода оползней в горных районах на северо-востоке страны.

Как сообщил телеканал NHK, оператор АЭС "Онагава" приступил к проверке состояния электростанции. АЭС "Фукусима-1" специалисты уже проверили и не обнаружили нештатных ситуаций.

Правительство Японии сформировало штаб реагирования на возможные последствия землетрясения, для проверки состояния путей приостановлено движение поездов в некоторых префектурах.

Япония Фукусима

Новости

NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

Цена газа в Европе взлетела до $295/тыс. куб. м

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

Что произошло за день: пятница, 30 апреля

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече в мае

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили об увеличении числа жертв конфликта на границе

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');