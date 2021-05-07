Землетрясение магнитудой 4,3 произошло рядом с Северомуйским тоннелем

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Муйском районе Бурятии.

Как сообщает Главное управление МЧС по республике, толчок произошел около 4 часов утра пятницы, эпицентр находился в 15 км южнее Северомуйска.

"Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - сообщает МЧС.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс сейсмособытия - 11.8.

Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) сообщает, что в результате землетрясения самый длинный в РФ Северомуйский тоннель не пострадал.