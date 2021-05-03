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В Великобритании начнется очная встреча глав МИД "группы семи"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Встреча министров иностранных дел стран-участниц "группы семи" (G7) начнется 3 мая в очном формате в Лондоне при соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности в условиях пандемии COVID-19. Работа форума продлится до 5 мая.

"Эта встреча является ключевой возможностью для оживления очной дипломатии. Она будет сосредоточена на установлении совместных подходов ведущих демократий мира к проблемам, связанным с равноправным распределением вакцин (от коронавируса), к вопросам финансирования целей, связанных с климатом и предотвращением голода, и к проблемам с продовольственным обеспечением", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в преддверии встречи.

На встречу на правах гостей также приглашены представители Австралии, Индии, ЮАР, Южной Кореи и председатель АСЕАН. "Их присутствие привнесет больше опыта и географического представительства, а также укажет на большую значимость Индо-Тихоокеанского региона", - отмечается в документе.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РФ присоединиться к формату G7. "Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - сообщал корреспондент CNN со ссылкой на Псаки.

Великобритания Лондон G7

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