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Госсекретарь США и глава МИД Франции в Лондоне обсудили отношения с РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан "на полях" саммита G7 в Лондоне обсудили Россию, Украину, а также ситуацию в Чаде, Камеруне и Ливане, сообщил госдеп.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции, согласились внимательно следить за агрессией России против Украины", - отмечается в сообщении.

Блинкен и Ле Дриан также обсудили "необходимость демократического перехода в Чаде после кончины президента Деби".

"Оба лидера заявили о своей приверженности поддержке мирного урегулирования конфликта в Камеруне и выразили озабоченность по поводу отсутствия движения по реформам, имеющим решающее значение для стабильности в Ливане", - добавили во внешнеполитическом ведомстве США.

США Энтони Блинкен Жан-Ив Ле Дриан Франция G7

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