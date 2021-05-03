В США погибли три пассажира перевернувшейся лодки

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Три пассажира перевернувшейся деревянной лодки погибли в США 2 мая. Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла недалеко от побережья Сан-Диего. Также в ходе происшествия пострадали 27 человек, которых доставили в больницы с разной степенью тяжести.

Издание указывает, что предположительно судно перевозило нелегалов из Мексики. Контрабандисты, перевозящие людей, часто используют подобные лодки.

Как правило такие суда перевоязт около 20 человек. Пограничники задержали похожее судно рядом с Сан-Диего 29 апреля. Оно перевозило 21 гражданина Мексики, пытавшихся нелегально попасть в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале апреля заявила, что разворачивающийся миграционный кризис на границе США с Мексикой приобретает масштабы гуманитарного бедствия. Также она обвинила Вашингтон в нарушении конвенции против пыток, указав на условия для мигрантов в центрах временного содержания.