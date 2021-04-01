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Захарова нашла причины вмешательства ООН в миграционный кризис на границе США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Обращение США с мигрантами на границе с Мексикой может расцениваться как пытки и нарушение права на жизнь, ситуация требует срочного вмешательства ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она заявила, что разворачивающийся миграционный кризис на границе с Мексикой приобретает масштабы гуманитарного бедствия. Она отметила, что в миграционных изоляторах в настоящее время содержатся 18 тысяч несовершеннолетних.

"Исходим из того, что действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В частности, по ее словам, Соединенные Штаты нарушают статьи о праве на жизнь и свободе от пыток международного пакта о гражданских и политических правах, а также конвенцию против пыток.

"Условия содержания нелегалов по многим признакам могут расцениваться как пытки и негуманное обращение, сложившаяся ситуация заслуживает внимания международных контрольных механизмов, а именно Комитета по правам человека и Комитета против пыток", - подчеркнула Захарова.

МИД США Мария Захарова

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