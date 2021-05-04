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Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27-летнего брака. Об этом они сообщили в одинаковых твитах.

"После долгих размышлений и серьезной работы над нашими отношениями мы решили завершить наш брак. За эти 27 лет мы воспитали невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы дать всем людям возможность вести здоровую и продуктивную жизнь", - говорится в сообщении.

Пара отметила, что продолжит совместную работу в основанном ими благотворительном Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

Также они попросили о личном пространстве в период, когда они начинают новую жизнь.

MarketWatch напоминает, что пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда начала работать в Microsoft менеджером по продукту. Они поженились в 1994 году на Гавайях. В браке у них родились трое детей: Дженнифер Катарин Гейтс, Рори Джон Гейтс и Фиби Адель Гейтс.

В 2000 году супруги основали благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается развитием глобального здравоохранения, борьбой с нищетой и голодом, поддержкой образования в США. Помимо Билла и Мелинды Гейтс, попечителем Фонда является американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффет. Сумма пожертвований - порядка 50 миллиардов долларов.

Билл Гейтс Мелинда Гейтс

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