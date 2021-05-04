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Полиция ранила вооруженного человека, пытавшегося проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вооруженный человек, пытавшийся въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ), был ранен правоохранителями, сообщило ФБР.

Согласно сообщению, вечером 3 мая мужчина вышел с оружием из своего автомобиля возле штаб-квартиры ЦРУ в Маклине, штат Вирджиния. Он был ранен и затем госпитализирован.

Между тем, телеканалы NBC и CNN сообщили, что подозреваемый участвовал в многочасовом противостоянии с полицией после того, как попытался въехать на объект ЦРУ без надлежащего доступа.

Два чиновника сообщили NBC, что этот человек был психически неуравновешенным и ранее пытался проникнуть на территорию ЦРУ.

США ЦРУ

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