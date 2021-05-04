Christie's рассчитывает продать за $1 млн побывавшую на МКС бутылку вина

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's выставит на торги бутылку французского вина, которая более года провела на борту МКС. Как сообщает Associated Press, за нее рассчитывают получить $1 млн.

На продажу будет выставлено вино Pétrus 2000 года, это одна из 12 бутылок, которые были отправлены в космос в 2019 году частной компанией Space Cargo Unlimited. Проект призван помочь сделать растения на Земле более устойчивыми к смене климата и болезням. Кроме того исследователи хотели лучше понять процесс созревания вина, ферментации и процесса образования пузырьков.

Вино вернулось на Землю через 14 месяцев и, как отмечают попробовавшие напиток эксперты, вкус его немного изменился. В Christie's отмечают, что это Pétrus созрело в уникальной среде нулевой гравитации.

Изначально бутылка такого вина стоила $10 тысяч. Вино Pétrus известно своим сложным, полным танинов вкусом и ароматом вишни, коробки сигар и кожи.

В марте эксперты из Франции получили возможность сравнить вино, побывавшее в космосе, с тем, что оставалось на Земле. По их мнению, вкус немного изменился, хотя описать эти перемены очень сложно. Отмечалось, что остававшееся на Земле вино на вкус более молодое, а "космическая версия" мягче и ароматнее.

Покупатель уникальной бутылки также получит и бутылку "земного" вина Pétrus того же года, декантер, стаканы и штопор, сделанный из метеорита.

Полученные деньги пойдут на будущие проекты Space Cargo Unlimited. Остальные бутылки остаются неоткупоренными, планов продавать их пока нет.