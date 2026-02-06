Поиск

Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн
Фото: Christie's

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ранее неизвестный рисунок Микеланджело ушел с аукциона Christie"s за $27,2 млн, установив новый рекорд стоимости для художника на торгах. Об этом сообщила пресс-служба торгового дома.

По данным Christie"s, владелец рисунка отправил его изображение через онлайн-портал для предварительной оценки. Специалист аукционного дома идентифицировал работу как эскиз правой ступни Ливийской сивиллы, одной из ключевых фигур на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане.

Рисунок выполнен красным мелом и датируется 1511–1512 гг., когда Микеланджело работал над второй частью росписи потолка.

В Christie's отметили, что этот рисунок - единственный ранее не зарегистрированный эскиз к росписи Сикстинской капеллы, когда-либо выставлявшийся на аукцион, и один из примерно 10 известных рисунков Микеланджело, находящихся в частных руках.

Оценка рисунка перед торгами составляла $1,5–2 млн, однако интерес коллекционеров оказался значительно выше.

Лот был частью аукциона Christie's, посвященного рисункам старых мастеров и британской живописи, в который также вошли работы Рембрандта, Тициана и Уильяма Блейка.

