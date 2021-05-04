Российские космонавты 2 июня выйдут в открытый космос с борта МКС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 2 июня, сообщается во вторник на сайте "Роскосмоса".

Им предстоит провести подготовительные работы перед прибытием на МКС российского многофункционального лабораторного модуля "Наука". Они в том числе заменят панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока модуля "Заря", который не был заменен в ходе предыдущего выхода российских космонавтов в открытый космос в ноябре 2020 года.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов НАСА Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.