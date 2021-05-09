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Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов

Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов
МКС
Фото: PA Wire/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты из состава 65-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) за время работы на орбите выполнят 45 научных экспериментов и целевых работ, сообщил в воскресенье "Роскосмос".

Как отмечается в сообщении госкорпорации, размещенном на ее сайте, исследований в этот раз будет меньше, чем во время предыдущей экспедиции.

По ее данным, трудоемкость программы составляет 452 часов.

"Ряд работ внесен в "Список задач" (Task list): это означает, что космонавты будут приниматься за них по своему усмотрению в личное время. На подобные исследования запланировано еще 113 часов", - сказали в "Роскосмосе".

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Научная программа МКС-65 делится на шесть направлений. Наибольшее число экспериментов (18) предусмотрено по теме "Космическая биология и физиология". Все они уже проводились на станции.

По данным госкорпорации, научная аппаратура для экспериментов располагается не только на российском сегменте. Работы планируются в японском и европейском модулях, а также в американском сегменте.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на станцию 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов НАСА Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

МКС Роскосмос

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