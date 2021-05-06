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В КНДР предупредили о возможном заражении COVID-19 через листовки РК

В КНДР предупредили о возможном заражении COVID-19 через листовки РК
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun предупредила читателей о возможности передачи COVID-19 через пропагандистские листовки, отправляемые из Республики Корея.

"Даже когда мы сталкиваемся со странным объектом, летящим на ветру, мы должны рассматривать его как возможный путь передачи вредоносного вируса", - говорится в статье.

Издание призывает людей "думать и двигаться" в соответствии с национальными руководящими принципами борьбы с COVID-19.

Подчеркивается, что граждане должны активизировать антивирусные усилия, так как, сообщает издание, вакцины "оказались неэффективными" в предотвращении распространения коронавируса в других странах.

На прошлой неделе группа активистов в Южной Корее, состоящая из северокорейских перебежчиков, сообщила, что запустила на Север с помощью больших воздушных шаров около 500 тысяч листовок. Это было сделано, несмотря на запрет подобных запусков, недавно принятый Сеулом.

В ответ на это сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон в воскресенье назвала запуски "недопустимой провокацией" и предупредила о "соответствующих действиях".

Первоначально предполагалось, что к маю КНДР получит около 1,7 млн доз вакцины против коронавируса в рамках программы COVAX Facility, но поставка была отложена.

Северная Корея по-прежнему заявляет, что в стране нет случаев коронавируса. Однако в КНДР сохраняются строгие противоэпидемические меры.

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