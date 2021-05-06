В Южной Корее обыскали офис активиста, объявившего об отправке листовок в КНДР

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Южной Кореи провели обыски в офисе активиста, который заявил, что отправил в КНДР сотни тысяч пропагандистских листовок, сообщает агентство Associated Press.

Перебежчик из Северной Кореи Парк Сан Хак ранее объявил, что его организация на прошлой неделе направила 500 тыс. листовок с помощью воздушных шаров.

Полицейские рейды связаны с тем, что в Южной Корее в марте приняли закон, запрещающий подобную пропагандистскую деятельность.

Агентство отмечает, что если отправка листовок подтвердится, то Парк Сан Хак может стать первым в Южной Корее человеком, нарушившим новый закон. Ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что группа активистов в Южной Корее, состоящая из северокорейских перебежчиков, заявила, что запустила на Север с помощью больших воздушных шаров около 500 тыс. листовок.

В ответ на это сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон в воскресенье, 2 мая, назвала запуски "недопустимой провокацией" и предупредила о "соответствующих действиях".

Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun в свою очередь предупредила о риске передачи коронавируса COVID-19 через пропагандистские листовки, отправляемые из Южной Кореи.