Азербайджан в январе-апреле купил у Турции вооружения на $117,3 млн

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан по итогам января-апреля 2021 года вышел на вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $949,744 млн. Основным покупателем в январе-апреле 2021 года являлись США - $386,113 млн (рост 56%)", - отмечает агентство.

На второй позиции расположился Азербайджан. Эта страна в январе-апреле приобрела у Турции военную продукцию на $117,315 млн, что в 13,3 раза больше, чем годом ранее.

Далее следуют ОАЭ - $90,299 млн, Бангладеш - $57,827 млн и Германия - $50,014 млн.