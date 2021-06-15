Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях.

"Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. (...) На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества", - сказал Алиев по итогам переговоров с турецким лидером.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция на мировой арене являются самыми близкими странами, их единство объясняется историей, культурой, общими этническими корнями, языком, религией, национальными ценностями и интересами.

Он отметил, что важнейшими пунктами Шушинской декларации являются сотрудничество Азербайджана и Турции в оборонной сфере.

"В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана назвал подписание этого документа историческим достижением.

Эрдоган на встреча сообщил, что Турция откроет в Шуше генконсульство.