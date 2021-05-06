Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

В Белоруссии за оскорбление милиции задержан врач, работающий в России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Врач, работавший в последнее время в России, задержан в белорусском городе Борисове за оскорбление сотрудников правоохранительных органов, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Белоруссии.

В миреВ Белоруссии за апрель насчитали около ста приговоров по "протестным" деламЧитать подробнее

"На 41-летнего уроженца Борисова вышли оперативники гродненского управления ГУСБ МВД. Его задержали в родном городе после приезда в гости к близким", - говорится в сообщении.

По информации МВД, зимой мужчина "оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов". Записи он делал под разными никнеймами в телеграм-каналах, признанных сейчас экстремистскими.

В МВД добавили, что в Белоруссии этот мужчина работал врачом-наркологом, но был уволен за прогул.

Сейчас задержанный находится в СИЗО., против него возбуждено уголовное дело об оскорблении представителей власти.

Белоруссия Борисов Россия

Новости по теме

Новости

Азербайджан в январе-апреле купил у Турции вооружения на $117,3 млн

Пандемия коронавируса

Путин усомнился в эффективности американских COVID-вакцин

Пандемия коронавируса

Индия перевалила за 21 миллион случаев COVID-19

Зеленский заявил о 75 тыс. военных РФ у границы с Украиной

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

В Греции начались забастовки против изменений в трудовое законодательство

В Греции начались забастовки против изменений в трудовое законодательство

В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 155 млн

В МИД Украины заявили, что РФ может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

Что случилось этой ночью: четверг, 6 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');