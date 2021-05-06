В Белоруссии за оскорбление милиции задержан врач, работающий в России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Врач, работавший в последнее время в России, задержан в белорусском городе Борисове за оскорбление сотрудников правоохранительных органов, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Белоруссии.

"На 41-летнего уроженца Борисова вышли оперативники гродненского управления ГУСБ МВД. Его задержали в родном городе после приезда в гости к близким", - говорится в сообщении.

По информации МВД, зимой мужчина "оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов". Записи он делал под разными никнеймами в телеграм-каналах, признанных сейчас экстремистскими.

В МВД добавили, что в Белоруссии этот мужчина работал врачом-наркологом, но был уволен за прогул.

Сейчас задержанный находится в СИЗО., против него возбуждено уголовное дело об оскорблении представителей власти.