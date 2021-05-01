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В Белоруссии за апрель насчитали около ста приговоров по "протестным" делам

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Около ста человек осудили в Белоруссии за прошедший месяц по "протестным" делам, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в субботу.

"За апрель осуждено не менее 98 человек по "протестным" уголовным делам. В целом, присудили 205 лет и 7 месяцев лишения свободы", - говорится в его телеграм-канале.

По информации правозащитников, больше всего людей в апреле осудили по таким делам в Брестской области - 33 человека.

В "Весне" также сообщили, что "не зафиксировано ни одного оправдательного приговора фигурантам политически мотивированных уголовных дел".

В Белоруссии после 9 августа прошлого года начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия

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